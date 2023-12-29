В партии Саргсяна Армению считают «большой тюрьмой для народа»

Заместитель председателя Республиканской партии Армении (оппозиционная партия экс-президента Сержа Саргсяна) Армен Ашотян, находящийся в уголовно-исполнительном учреждении, заявил, что Армения «превратилась в одну большую тюрьму для своего же народа».

«Там, где по беззаконно и аморально сфабрикованному делу, по указанию Никола (Пашиняна, премьер Армении – ред.) я встречу 1 января, оторванный от семьи, от детей, есть выражение, которым люди ободряют друг друга: «Придет день – настанет последний день». Придет день, и настанет последний день власти Никола, породившей нашу боль и горе, страдания и безысходность», - написал в соцсетях Ашотян.