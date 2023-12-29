Прогнозы The Financial Times на 2024 год

Журналисты британской газеты Financial Times опубликовали собственный прогноз на 2024 год. Проанализировав основные события в мировой политике и экономике, они попытались предсказать, как все будет развиваться в новом году.

Война в Украине и поддержка США

По мнению аналитиков FT, война в Украине в 2024 году не завершится. Продолжится и война между Израилем и ХАМАС, при этом нового конфликта на Ближнем Востоке не будет.

Несмотря на то, что в конце 2023 года вопрос военной и финансовой поддержки Украины стал источником разногласий между политиками США, поддержка в 2024 году будет поступать. Эксперты говорят, что администрация Джо Байдена остается решительной в своем обязательстве поддерживать Украину. По их мнению, будет какое-то соглашение с республиканцами в Конгрессе, и те пойдут на уступки.

Станет ли Трамп президентом США?

В Financial Times считают, что нет. Несмотря на то, что у Дональда Трампа неплохие рейтинги и, по опросу социологов, он обходит сейчас Джо Байдена в шести штатах, «делающих погоду» на выборах, возвращения Трампа на пост президента США не произойдет. По их мнению, это стало бы еще большим вызовом на ситуацию в войне в Украине.

Также газета дает прогноз в отношении нового премьер-министра Великобритании. По их мнению, этот пост займет Кир Стармер, а Риши Сунак со своим креслом распрощается.

Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост – ее изберут на второй срок в качестве президента Еврокомиссии. По мнению аналитиков, она находится на своем месте и работает очень качественно, искать замену ей не будут.

Китайский вопрос и инфляция в США

В Тайване сменится президент, и определенное время будет беспокойство: не нападет ли в это время на эту страну Китай? Эксперты говорят, что нет. Это спровоцировало бы экономическое падение Китая, а в Пекине этого не хотят. Экономический рост Китая продолжится, он не опустится ниже отметки 3%.

Также аналитики прогнозируют «мягкую посадку» по инфляции для США, но говорят, что она будет краткосрочной.

Банкротство компании Маска и доллары в Аргентине

Аналитики считают, что компания Х (бывший Twitter), принадлежащая миллиардеру Илону Маску, обанкротится. Они объясняют, что будущее для X кажется неопределенным, поскольку рекламные усилия компании и попытки создать новые источники дохода столкнулись со значительными неудачами. Эксперты отмечают, что Маск известен своей нетрадиционной тактикой в бизнесе. Он не раз прибегал к предупреждениям о банкротстве как средству мотивации, стратегии, ранее применявшейся в Tesla и SpaceX. Но с компанией X все будет по-настоящему и серьезно.

Что касается других прогнозов в экономике, то аналитики говорят, что Аргентина при новом президенте не сможет в новом году долларизировать свою экономику. А банк Японии не установит положительную ставку. Использование возобновляемых источников все еще не превысит долю угля в мировом производстве электроэнергии. Инвесторы вернутся в облигации, рынки капитала откроются для IPO, самой дорогой компанией Европы, по версии Financial Times, станет медицинский гигант Novo Nordisk. А еще - Великобритания наконец-то вернет Греции ее величайшее богатство - мраморы Парфенона, незаконно вывезенные в 2026 году.

Рекордная жара

По прогнозам экспертов, 2023 год станет самым жарким за последние 174 года климатических наблюдений. Однако ученые прогнозируют, что 2024 год превысит этот рекорд, прежде всего из-за воздействия естественного климатического явления Эль-Ниньо. Ожидается, что Эль-Ниньо достигнет пика, возможно, уже в январе 2024 года, что приведет к повышению глобальной температуры и еще большему уровню тепла.