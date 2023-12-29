«Ответ на обстрел Белгорода»: Москва отчиталась об ударах по Харькову

По версии ведомства, «центром принятия решений» был гостиничный комплекс «Харьков Палас» — в нем якобы находились разведчики и военные, ответственные за обстрел Белгорода, а также «до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов» в граничащих с Украиной российских регионах.

Российская армия атаковала «центры принятия решений и военные объекты» в Харькове вечером 30 декабря, уничтожив представителей Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины, «принимавших непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», заявили в Минобороны РФ.

Также Минобороны РФ отчиталось о поражении в Харьковской области здания Службы безопасности Украины и пункта временной дислокации «Правого сектора» По данным ведомства, были «ликвидированы представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен», готовившие диверсии на российской территории».

Также в Минобороны заявили об уничтожении баз горючего в Харькове и Запорожье, которые снабжали ВСУ на Харьковском и Ореховском направлениях.

Российская армия нанесла ракетный удар по Харькову вечером 30 декабря, в результате ранены 28 человек, в том числе двое детей, сообщили в Национальной полиции. Среди пострадавших оказался британский журналист. 11 человек госпитализировали, угрозы их жизни нет, уточнил глава администрации области Олег Синегубов.

Ракеты попали в многоквартирные дома, детский сад, медицинское учреждение и гостиницу «Харьков Палас». Удар был нанесен из комплексов «Искандер» и С-300, также город и область атаковали дронами. В населенном пункте Боровой в результате обстрелов погибли женщина и двое мужчин. Их тела извлекли из-под завалов разрушенных домов.

Российские войска ударили по Харькову и области через несколько часов после обстрела Белгорода со стороны ВСУ, а результате которого погибли 24 человека, в том числе четверо детей, более 100 получили ранения. В ночь на 31 декабря город был также атакован беспилотниками, которые, по словам местных властей, повредили не военные объекты, а жилые здания и офисы.

До этого, 29 декабря, армия РФ провела масштабный обстрел городов Украины, что привело к 39 погибшим.