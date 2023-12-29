ЦИК назвал еще одного желающего стать кандидатом в президенты

На заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана был вынесен на обсуждение вопрос об утверждении выдвижения кандидатуры Аваза Темирхана на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года. Об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

После обсуждений вопрос был поставлен на голосование и принят. Таким образом, число утвержденных выдвижений на пост президента Азербайджана достигло 17.

30 декабря ЦИК зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента. В числе претендентов на выдвижение в президенты - независимые Захид Орудж и Фуад Алиев, Сарван Керимов, Матлаб Муталлимли, Абуталыба Самедов, Фикрет Юсифов, Юсиф Багирзаде, Арзуман Абдулкеримов, Юнус Огуз и Гуламгусейн Алибейли, Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание», Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан», Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана», Рази Нуруллаев от партии «Национальный фронт». 30 декабря комиссия утвердила выдвижение кандидатуры Намизада Сафарова.