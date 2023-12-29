Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал новогоднее поздравление на азербайджанском языке.

По словам дипломата, 2023 год стал годом расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией.

«Диалог и визиты в обоих направлениях способствовали более глубокому взаимопониманию и заложили основу для более тесного партнерства в наступающем году. Нам есть чего ожидать в новом году. Благодаря смелым и уверенным шагам со стороны Азербайджана и Армении мы близки к установлению мира на Южном Кавказе!» - указал дипломат.