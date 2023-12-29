С 1 января в Азербайджане за организацию перевозчиком пассажироперевозок на такси без пропуска должностные лица будут оштрафованы на 200 манатов, юридические лица - на 1000 манатов. Это нашло отражение в поправке в Налоговый кодекс.

В случае повторного совершения в течение года со дня вступления в силу административного взыскания за организацию перевозчиком пассажироперевозок на такси без карты пропуска должностные лица будут оштрафованы в размере 400 манатов, юридические лица – в размере 2000 манатов.

За перевозку пассажиров на такси без пропуска и нарушение правил пассажиро- или грузоперевозок автомобильным транспортом штраф составляет 40 манатов.

За повторное совершение в течение одного года со дня вступления в силу решения об административном взыскании лицо, получившее это взыскание за пассажироперевозки на такси без пропуска или за нарушение пассажиро- или грузоперевозок автомобильным транспортом, будет оштрафовано в размере 80 манатов.