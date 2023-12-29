Главный итог 2023 года: Азербайджан диктует повестку итоги с haqqin.az

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az

В стратегической перспективе уходящий 2023 год можно и нужно рассматривать как отрезок времени, помогающий отмерить встраивание Азербайджанской Республики в новую мировую архитектуру со своей повесткой, независимой от глобальных центров принятия решений.

Восхождение Азербайджана в "группу сильных" началось в десятые и продолжается в двадцатые годы XXI столетия. И касается оно не только вопросов политики и безопасности, но и задач цифровой трансформации, применения в национальных отраслях передового опыта нового технологического скачка, а также развития на своей территории возобновляемой энергетики, включая создание макрорегиональных энергомостов.

Наблюдая за тем, что происходит сейчас в Украине и секторе Газа, становится очевидным, что азербайджанская модель «умной силы» оказалась наиболее удачной формой сопряжения всех национальных интересов

Азербайджан диктует повестку

Пока на подмостках мировой арены идёт процесс радикальной смены ролей и акторов, Баку не отсиживается за кулисами событий в ожидании окончательного распределения геополитических ролей, а мощно заявляет о своих национальных интересах, владея всеми необходимыми механизмами для их реализации и уверенно занимая место в группе лидеров.   

Наиболее наглядно это проявилось в реализации главной задачи азербайджанской дипломатии, стоявшей на протяжении десятилетий. Речь, естественно, идёт о возвращении в лоно государства исторически принадлежавших ему земель. 

Характерно, что те же инструменты, задействованные в информационно-просветительской работе, связанной с противостоянием Армении, позволили Азербайджану значительно расширить число союзников на дальних дистанциях, причем по вопросам, не связанных с Карабахским урегулированием.    

Занимая на международной арене освободившиеся лакуны, Азербайджан фактически начал диктовать повестку, которая раньше, как правило, формулировалась однополярным миром, находящимся под контролем Запада. 

В качестве примера можно вспомнить, какую огромную работу проделал официальный Баку для равномерного распределения вакцин от COVID-19. Инициированный Азербайджаном в мае 2020 года онлайн-саммит Движения неприсоединения на уровне лидеров стран-участниц привел в декабре того же года к проведению специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Занимая на международной арене освободившиеся лакуны, Азербайджан фактически начал диктовать повестку, которая раньше, как правило, формулировалась однополярным миром, находящимся под контролем Запада

Более того, решительное сопротивление Движения неприсоединения "вакцинному национализму" со стороны государств "золотого миллиарда", а также последующие резолюции ООН, призвавшие мировое сообщество к справедливому и всеобщему доступу к вакцинам для всех стран, были предложены и организованы именно Азербайджанской Республикой, председательствовавшей в Движении неприсоединения с 2019 по 2022 годы.

В этот период Азербайджан активно выступил против любых попыток использовать инструменты влияния на политику в области биологической безопасности, на придание международным структурам типа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) права расследовать вспышки инфекций на территории суверенных государств.   

В результате совершенно естественным и закономерным стало единогласное решение коалиции государств Движения неприсоединения подтвердить председательство в этой организации Азербайджанской Республики и на 2023 год.

Следует отметить, что в уходящем году азербайджанская дипломатия предприняла в рамках Движения неприсоединения последовательные и конструктивные шаги по снижению политизации в глобальной экономической и социальной среде.

В частности, на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения президент Ильхам Алиев выступил с инициативой о необходимости обеспечить полную политическую нейтральность Олимпиады 2024 года в Париже.  

С подачи президента Алиева Движением неприсоединения была высказана также необходимость участия в играх представителей всех без исключения национальных Олимпийских комитетов, в связи с чем Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, выразил благодарность Азербайджанской Республике за ее принципиальную позицию.

Азербайджан вначале, применив силу, вернул утраченные территории, после чего предложил платформу мирного экономического и социального взаимодействия

От борьбы с неоколониализмом до реформы ООН

Другая важнейшая тема, которую развивает Азербайджан в рамках Движении неприсоединения, – это последовательная ликвидация деструктивного колониального наследия.

В истории колониальных завоеваний и последующих за ними отношений между будущими независимыми государствами и странами так называемого "первого мира" были разные периоды. Есть примеры, когда колонии получали после обретения независимости систему управления, транспортную и промышленную инфраструктуры, но при этом были лишены политических прав, восстановление которых занимало долгие годы войн и дипломатических усилий.

Одними из тех, кто был лишен политической самостоятельности и нес вследствие имперского реванша бывших колонизаторов колоссальный ущерб, были колонии Франции в Африке и Юго-Восточной Азии.

Учитывая, что Франция оказалась в первом ряду противников усилий Баку, связанных с процессами армяно-азербайджанской нормализации, Азербайджан выступил с бескомпромиссными и полностью аргументированными обвинениями как по поводу исторической политики Французской Республики, так и в отношении нынешней политики официального Парижа, проводимой на постсоветском пространстве.

Другая важнейшая тема, которую развивает Азербайджан в рамках Движении неприсоединения – это последовательная ликвидация деструктивного колониального наследия.

В частности, Азербайджан неоднократно заявлял, что, проводя на территории бывших советских республик откровенно милитаристскую политику, вооружая Армению и поощряя реваншистские силы, Франция тем самым готовит почву для развязывания в регионе Южного Кавказа новых войн.   

Помимо высылки французских дипломатов, занимавшихся в Азербайджане разведывательной деятельностью, Баку крайне жестко поставил вопрос о злоупотреблении Францией своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.  

Выступая на различных площадках, азербайджанские дипломаты подчеркивали, что Франция должна выполнить решения Международного суда, связанные с проведением ядерных испытаний в Тихом океане, и "положить конец практике поучения других государств".

Таким образом, уходящий год запомнился впечатляющими, точными и резкими выступлениями Баку в отношении деструктивных методов так называемого западного сообщества.

Особое место Баку

Любопытно отличие в реакции ведущих мировых лидеров на обретение Азербайджаном статуса ведущего регионального игрока. Если Москва позитивно приняла возрастающую роль Баку на мировой политической арене, понимая, что лучшая тактика – это стратегическое взаимодействие, то западные лидеры никак не могут смириться с потерей своего влияния и вхождения Баку в "первую лигу" стран, принимающих в своем регионе самостоятельные решения.

Москва позитивно приняла возрастающую роль Баку на мировой политической арене, понимая, что лучшая тактика – это стратегическое взаимодействие

Очевидно, что Баку осознает и вес своей позиции, и жесткую ответную реакцию, которую она может вызвать. Но времена изменились, и старые лидеры-гранды уже не в состоянии закрыть те лакуны, которые они привыкли контролировать на протяжение тридцати лет после распада СССР.

Следует понимать, что фактически заявления и аргументированные доклады Азербайджана на различных мировых площадках — это не "вещь в себе" ради присутствия в информационной повестке. Баку готовит почву для реформ Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности как его ключевого органа.

Азербайджан выступил с концепцией расширения состава Совбеза ООН, чтобы сделать его более представительным и географически справедливым. С точки зрения Баку, одно постоянное место в Совете Безопасности ООН должно быть предоставлено Движению неприсоединения. Кроме того, представители стран, занимающие посты председателей Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза, должны иметь на ротационной основе свои места в Совете Безопасности ООН и обладать правом вето (!).

Азербайджанская модель "умной силы"

В перспективе грядущего десятилетия трудно сказать, куда именно выведут процессы глобальной флуктуации архитектуры безопасности и конструкции торговых альянсов.  Возможно, будет установлена система многополярного мира с крупными ядрами-альянсами, которые и станут контурами управления в своих регионах. 

В этом новом мире во главу угла будет поставлена необходимость взаимовыгодно договариваться – уж слишком много между группами стран исторических, религиозных, экономических и территориальных противоречий. 

Возможно, что период войн и разгона экономик на милитаристских рельсах будет продолжаться в течение ближайшего десятилетия. Но, в конце концов, для балансирования имеющихся конфликтов и противоречий необходимо будет договориться о рамках.

Как это сделал Азербайджан, который вначале, применив силу, вернул утраченные территории, после чего предложил платформу мирного экономического и социального взаимодействия (инициатива "3+3") для компенсации изъянов, потерь и деградации, ставших последствием длительного конфликта.

Наблюдая за тем, что происходит сейчас в Украине и секторе Газа, становится очевидным, что азербайджанская модель «умной силы» оказалась наиболее удачной формой сопряжения всех национальных интересов южно-кавказского региона.