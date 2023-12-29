Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 15:35

В стратегической перспективе уходящий 2023 год можно и нужно рассматривать как отрезок времени, помогающий отмерить встраивание Азербайджанской Республики в новую мировую архитектуру со своей повесткой, независимой от глобальных центров принятия решений. Восхождение Азербайджана в "группу сильных" началось в десятые и продолжается в двадцатые годы XXI столетия. И касается оно не только вопросов политики и безопасности, но и задач цифровой трансформации, применения в национальных отраслях передового опыта нового технологического скачка, а также развития на своей территории возобновляемой энергетики, включая создание макрорегиональных энергомостов.

Азербайджан диктует повестку Пока на подмостках мировой арены идёт процесс радикальной смены ролей и акторов, Баку не отсиживается за кулисами событий в ожидании окончательного распределения геополитических ролей, а мощно заявляет о своих национальных интересах, владея всеми необходимыми механизмами для их реализации и уверенно занимая место в группе лидеров. Наиболее наглядно это проявилось в реализации главной задачи азербайджанской дипломатии, стоявшей на протяжении десятилетий. Речь, естественно, идёт о возвращении в лоно государства исторически принадлежавших ему земель. Характерно, что те же инструменты, задействованные в информационно-просветительской работе, связанной с противостоянием Армении, позволили Азербайджану значительно расширить число союзников на дальних дистанциях, причем по вопросам, не связанных с Карабахским урегулированием. Занимая на международной арене освободившиеся лакуны, Азербайджан фактически начал диктовать повестку, которая раньше, как правило, формулировалась однополярным миром, находящимся под контролем Запада. В качестве примера можно вспомнить, какую огромную работу проделал официальный Баку для равномерного распределения вакцин от COVID-19. Инициированный Азербайджаном в мае 2020 года онлайн-саммит Движения неприсоединения на уровне лидеров стран-участниц привел в декабре того же года к проведению специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Более того, решительное сопротивление Движения неприсоединения "вакцинному национализму" со стороны государств "золотого миллиарда", а также последующие резолюции ООН, призвавшие мировое сообщество к справедливому и всеобщему доступу к вакцинам для всех стран, были предложены и организованы именно Азербайджанской Республикой, председательствовавшей в Движении неприсоединения с 2019 по 2022 годы. В этот период Азербайджан активно выступил против любых попыток использовать инструменты влияния на политику в области биологической безопасности, на придание международным структурам типа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) права расследовать вспышки инфекций на территории суверенных государств. В результате совершенно естественным и закономерным стало единогласное решение коалиции государств Движения неприсоединения подтвердить председательство в этой организации Азербайджанской Республики и на 2023 год. Следует отметить, что в уходящем году азербайджанская дипломатия предприняла в рамках Движения неприсоединения последовательные и конструктивные шаги по снижению политизации в глобальной экономической и социальной среде. В частности, на министерской встрече координационного бюро Движения неприсоединения президент Ильхам Алиев выступил с инициативой о необходимости обеспечить полную политическую нейтральность Олимпиады 2024 года в Париже. С подачи президента Алиева Движением неприсоединения была высказана также необходимость участия в играх представителей всех без исключения национальных Олимпийских комитетов, в связи с чем Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, выразил благодарность Азербайджанской Республике за ее принципиальную позицию.

От борьбы с неоколониализмом до реформы ООН Другая важнейшая тема, которую развивает Азербайджан в рамках Движении неприсоединения, – это последовательная ликвидация деструктивного колониального наследия. В истории колониальных завоеваний и последующих за ними отношений между будущими независимыми государствами и странами так называемого "первого мира" были разные периоды. Есть примеры, когда колонии получали после обретения независимости систему управления, транспортную и промышленную инфраструктуры, но при этом были лишены политических прав, восстановление которых занимало долгие годы войн и дипломатических усилий. Одними из тех, кто был лишен политической самостоятельности и нес вследствие имперского реванша бывших колонизаторов колоссальный ущерб, были колонии Франции в Африке и Юго-Восточной Азии. Учитывая, что Франция оказалась в первом ряду противников усилий Баку, связанных с процессами армяно-азербайджанской нормализации, Азербайджан выступил с бескомпромиссными и полностью аргументированными обвинениями как по поводу исторической политики Французской Республики, так и в отношении нынешней политики официального Парижа, проводимой на постсоветском пространстве.

В частности, Азербайджан неоднократно заявлял, что, проводя на территории бывших советских республик откровенно милитаристскую политику, вооружая Армению и поощряя реваншистские силы, Франция тем самым готовит почву для развязывания в регионе Южного Кавказа новых войн. Помимо высылки французских дипломатов, занимавшихся в Азербайджане разведывательной деятельностью, Баку крайне жестко поставил вопрос о злоупотреблении Францией своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Выступая на различных площадках, азербайджанские дипломаты подчеркивали, что Франция должна выполнить решения Международного суда, связанные с проведением ядерных испытаний в Тихом океане, и "положить конец практике поучения других государств". Таким образом, уходящий год запомнился впечатляющими, точными и резкими выступлениями Баку в отношении деструктивных методов так называемого западного сообщества. Особое место Баку Любопытно отличие в реакции ведущих мировых лидеров на обретение Азербайджаном статуса ведущего регионального игрока. Если Москва позитивно приняла возрастающую роль Баку на мировой политической арене, понимая, что лучшая тактика – это стратегическое взаимодействие, то западные лидеры никак не могут смириться с потерей своего влияния и вхождения Баку в "первую лигу" стран, принимающих в своем регионе самостоятельные решения.