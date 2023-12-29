«Гордимся, верим, любим!» Азербайджанцы мира поздравляют Ильхама Алиева

В письмах, направленных от имени домов Азербайджана, координационных советов, азербайджанских воскресных школ и диаспоральных организаций, они пожелали главе государства здоровья, победы на предстоящих президентских выборах, с тем чтобы его деятельность во имя прогресса Азербайджана увенчалась успехом.

Азербайджанцы мира поздравили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

В поздравительном послании от имени правления и членов Координационного совета азербайджанцев Америки (КСАА) говорится, что освобождение Карабаха от оккупации было достигнуто благодаря дальновидности, мудрому руководству, смелым решениям главы государства и его вере в победу и наш народ.

В поздравительных посланиях главе государства от имени учредителя функционирующего в канадской провинции Альберта Общества азербайджанской культуры (ALACS), преподавателя Университета Калгари, д-ра Сабины Искендеровой и президента общества Джейхуна Наджафли выражена поддержка деятельности президента: «По мере приближения предстоящих 7 февраля в Азербайджане выборов нам хотелось бы отметить, что мы поддерживаем Вашу кандидатуру».

В послании главе государства от имени проживающих в Турции заслуженного деятеля науки Азербайджана, лауреата Государственной премии профессора Амируллы Мамедова и председателя правления Федерации турецко-азербайджанских обществ Адалята Турана выражены признательность и поддержка.

Председатель Ассоциации франко-азербайджанского диалога Гюнель Сафарова подчеркнула, что «нынешний год останется в памяти как год полного освобождения Карабаха от сепаратизма и полного обеспечения нашей территориальной целостности. Мы признательны Вам за это!»

В послании почетного президента общественной организации «Aзербайджанский конгресс» по Республике Северная Осетия - Алания РФ Шахина Мамедова и председателя конгресса Муртазы Гюльмамедова говорится, что азербайджанцы, проживающие в Республике Северная Осетия – Алания, однозначно поддерживают кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих внеочередных президентских выборах: «Гордимся Вами. Вы – наш Президент! Вы – Президент азербайджанцев всего мира!».

Председатель функционирующей в России региональной общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы» Бахтияр Гасанов заявил, что «мы гордимся тем, что у нас такой Президент, являющийся одним из влиятельных лидеров стран мира».

Председатель Американского общества мугама Джеффри Вербок подчеркнул, что желает лично выразить президенту и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой признательность в связи с историческими достижениями Азербайджана.