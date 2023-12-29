Путин обратился к россиянам

Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Днем 31 декабря по московскому времени его показали в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасности, наши ценности, которые остаются для нас нерушимой опорой», — заявил президент РФ в начале обращения, стоя на фоне Кремля в Москве.