Путин обратился к россиянам
Президент РФ Владимир Путин выступил с новогодним обращением. Днем 31 декабря по московскому времени его показали в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке.
«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасности, наши ценности, которые остаются для нас нерушимой опорой», — заявил президент РФ в начале обращения, стоя на фоне Кремля в Москве.
Президент РФ также обратился к российским военным, «ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость»: «Вы наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами. Восхищаемся вашим мужеством». Он отметил, что военных поддерживает «весь народ» страны.
По словам Путина, в мире нет силы, которая могла бы разобщить россиян и остановить развитие России. Он добавил, что многонациональный народ России — «одна страна, одна большая семья».
РИА Новости пишет, что перед обращением Путина несколько телеграм-каналов сообщили, что президент РФ якобы перезаписал новогоднее обращение. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это отрицает: «Нет. Это не так. Это неправда».