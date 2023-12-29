Немецкие журналисты под российским обстрелом

Все они находились в отеле Kharkiv Palace, по которому российские войска нанесли ракетный удар вечером 30 декабря.

Сотрудники немецкого телеканала ZDF попали под российский обстрел в Харькове, сообщается на сайте телеканала.

В результате удара пострадала украинская переводчица телеканала, которая в момент атаки находилась в холле отеля, у нее выявили переломы. Шесть сотрудников ZDF, находившиеся в момент удара на разных этажах отеля, «чудом выжили», сообщает телеканал.

Журналисты ZDF отметили, что, по словам управляющей Kharkiv Palace, всего в отеле были заселены 15 номеров, по крайней мере в десяти из них жили журналисты.

Немецкий телеканал осудил атаку российской армии на гражданский объект: «Это очередная атака России на свободную печать... ZDF будет продолжать сообщать о войне против мирного населения Украины».

Минобороны РФ ранее заявило, что военные нанесли ракетный удар по «бывшему гостиничному комплексу» Kharkiv Palace, в результате чего убиты представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ, планировавшие недавний обстрел Белгорода.

В ГУР это отрицают, называя заявление Минобороны РФ «бредом». По данным властей Украины, при атаке по Харькову российские войска использовали ракеты, выпущенные из комплекса «Искандер». В областной военной администрации сообщили, что пострадали 28 человек. Власти Украины говорят, что повреждены в том числе жилые дома. В Минобороны РФ утверждают, что наносили удары только по военным объектам.