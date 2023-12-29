«Чудеса случаются»: бывшие вынужденные переселенцы встречают Новый год

Ульвия Худиева, собкор 18:10

Сотни бывших вынужденных переселенцев встретят Новый год у себя на малой родине. Вторая Карабахская война, а затем антитеррористические мероприятия в сентябре этого года позволили им спустя 30 лет безопасно и достойно вернуться на родину. У семьи Шахвердиевых из Лачина два шехида. Расул и Национальный герой Азербайджана Исрафил Шахвердиев погибли во время Первой Карабахской войны, будучи офицерами полиции. Жена Расула Шахвердиева Интизар Зульфугарова говорит, что она уехала из Лачина в 36 лет, а вернулась с внуками в 67.

«В социальных сетях мы увидели видеоролики, как армяне едят, пьют и веселятся в Лачине. Я сразу узнала наш дом. Они жили в нашем доме. Уходя из Лачина, армяне все сожгли, старались нанести как можно больший ущерб. Я была готова поехать в Лачин и жить в палатке», — рассказывает Зульфугарова. Но женщина не знала, какой подарок ждет ее в Лачине. Зульфугаровой вручили ключи от ее собственного отремонтированного дома, женщина не могла поверить, что мечта ее сбылась: «Это был самый большой подарок президента нашей семье. Чудеса случаются». К слову, сын Зульфугаровой уже устроился на работу.

Боевые товарищи рассказывают, что Расул и Исрафил Шахвердиевы отправлялись на самые опасные операции и умело выполняли боевые задачи. Среди уничтоженных им армянских боевиков были и убийцы Национального героя Салатын Аскеровой. Интизар Зульфугарова говорит, что сейчас семья начинает жизнь заново: «В Лачине праздничное настроение, улицы украшены. Мы встретим Новый год на родной земле, большего счастья, чем это, быть не может». Отмечать праздник начали в селе Агалы Зангиланского района неделю назад. Сельская площадь была украшена праздничной атрибутикой. В этом году семья 50-летней Минаи Махмудовой впервые встретит новый год в Агалы – селе, где она родилась и выросла. Махмудова рассказывает, что вернулась в село, которое вынужденно покинула в 20 лет.