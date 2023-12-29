Рухнул экспорт российского газа

По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал худшим для компании за всю ее историю, объемы прокачки газа за рубеж сократились еще на треть. Если сравнивать с довоенными уровнями (185 млрд кубов в 2021 году), экспорт «Газпрома» снизился втрое.

По итогам 2023 года «Газпром» продал на экспорт около 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года, подсчитало агентство Reuters.

Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. Для сравнения: в 1975 году СССР качал в европейские страны 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, уже 54,8 млрд.

Китай в уходящем году закупил по трубопроводу «Сила Сибири» рекордные 23 млрд кубометров. Это компенсировало лишь одну восьмую от прежнего экспорта в Евросоюз (180 млрд кубов), пишет The Moscow Times.

В 2024 году заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, это значит, что поставки в Европу могут продолжить падение. Восстановить потерянные объемы экспорта в ближайшие 10 лет будет нереально, считает главный экономист ВЭБ Андрей Клепач: «Даже с учетом существующих и планируемых контрактов с Китаем мы потери почти 100 млрд кубометров компенсировать не сможем».