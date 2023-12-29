Экс-премьер Грузии принял «вызов» Иванишвили

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария назвал «вызовом» заявление основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, обвинившего его в предательстве страны и партии. Об этом пишет «Новости-Грузия».

«Приятно видеть, что Иванишвили наконец удалось выйти из своего укрытия. Оправдания были слабыми. Вызов принят. С Новым годом!» – написал Гахария в соцсети Х.

Накануне на съезде «Грузинской мечты» Иванишвили объявил о своем возвращении в политику. По его словам, к этому его подтолкнули непредвиденные обстоятельства – «предательство страны и команды» Гахария, который объявил об отставке с должности премьера.

Партия Гахария «За Грузию», согласно последним опросам общественного мнения, - третья по популярности политическая сила после «Грузинской мечты» и «Единого национального движения», и она сможет преодолеть проходной порог в 5% на парламентских выборах в следующем году.