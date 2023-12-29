У Эрдогана опровергли: Никто ничего не запрещал

В соцсетях и некоторых турецких оппозиционных СМИ появились сообщения, что Эр-Рияд якобы запретил гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

«Распространенное в некоторых соцсетях утверждение о том, что «наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман запретит гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа», не соответствует действительности. Ни одна из стран не сделала официального заявления и не приняла решения, которое могло бы запретить гражданам Турции посещать Саудовскую Аравию для совершения паломничества хадж», - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок Турции по футболу в Саудовской Аравии не состоялся из-за того, что саудовская сторона запретила футболистам выходить на поле с баннером, содержащим цитату основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, и в футболках с его изображением. Клубы «Галатасарай» и «Фенербахче», участники финала, отказались выходить на поле и вернулись на родину.