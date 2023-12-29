Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:08

2023 год подходит к концу, и представители руководства внешнеполитического ведомства России предупреждают власти Армении, что им «не следует начинать дискуссии» о выводе из Гюмри 102-й военной базы. Вначале об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью агентству ТАСС. «Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении, - подчеркнул Лавров. - Договор о ее размещении был заключен 16 марта 1995 года с опорой в первую очередь на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе».

Позже практически то же самое сказал в интервью РИА «Новости» заместитель Лаврова Сергей Галузин, по словам которого обсуждать российское военное присутствие в Армении «неуместно и вредно», и что «договор о ее размещении был заключен 16 марта 1995 года с опорой на национальные интересы обоих государств». «Согласно статье 26 этого документа, - напомнил Галузин, - срок пребывания наших военнослужащих составляет 49 лет, по истечении которых соглашение автоматически продлевается на пятилетний период». Замглавы МИД России выразил также уверенность, что «российские солдаты и офицеры продолжат эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе».

Интересно, что за последние дни в Армении не было ни одного инцидента, который мог бы поставить под сомнение сам факт военного присутствия России на территории этой страны. Тем не менее российские чиновники наверняка не просто так начали бить в колокола. Напомним, что в ноябре этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью американской The Wall Street Journal впервые открыто признал, что 102-я военная база России не приносит его стране ровным счетом никакой пользы, подчеркнув, что военное присутствие России является не столько гарантией безопасности Армении, сколько угрожает ей. Как ни странно, тогда реакция России была достаточно сдержанной – пресс-секретари Кремля и МИДа, а также несколько депутатов Госдумы и Совета Федераций ограничились напоминанием армянским партнерам, что соглашение по 102-й базе истекает в 2040 году и пересмотреть его до этого времени невозможно.