Си Цзиньпин: Китай и Тайвань обязательно воссоединятся

«…Воссоединение Родины — историческая необходимость, и соотечественники по обе стороны [Тайваньского] пролива должны взяться за руки и разделить великую славу национального возрождения», — сказал Си Цзиньпин, напомнив, что в 2024 году будет отмечаться 75-летие со дня образования Китайской Народной Республики.

Лидер КНР заявил, что Китай должен «неуклонно продвигать модернизацию по китайскому образцу, полно, точно и всесторонне реализовывать новую концепцию развития».

Тайвань в 1949 году стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, проигравших коммунистам в гражданской войне. Они не признали законность новых властей Китая и не согласились считать себя частью страны, подвластной коммунистам. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из своих провинций.

27 декабря во время выступления, посвященного 130-летию со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, Си заявил, что Тайвань «обязательно» будет объединен с материковым Китаем. «Мы будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая», — добавил он.