Американский Patriot сбил 15 российских «Кинжалов»

Начиная с 4 мая американские зенитно-ракетные комплексы Patriot сбили 15 российских ракет «Кинжал» в Украине. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

«Patriot способен сбивать баллистику и аэробаллистические ракеты, такие как «Кинжал». 4 мая был сбит первый «не имеющий аналогов «Кинжал» Х-47 – ракета М2. Таким образом, стартовал отсчет именно с этого времени… Сейчас имеем 15 уже «Кинжалов», сбитых именно системой Patriot, это очень хорошие для нас новости», - цитируют украинские СМИ Игната.

В то же время он отметил, что имеющихся в Украине систем Patriot «мало»: «Несколько батарей – это недостаточно».

Игнат также сообщил, что за время полномасштабной войны Россия использовала против Украины более 7500 ракет всех типов.