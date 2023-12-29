Президент Аргентины зажигает

Президент Аргентины Хавьер Милей принял участие в шоу своей подруги и актрисы Фатимы Флорес. В конце выступления он вышел на сцену и страстно поцеловал ее. Поцелуй показали в эфире аргентинских телеканалов.

«Лидер Аргентины Милей отправился в Мар-дель-Плата, чтобы присутствовать на показе своей подруги, актрисы Фатимы Флорес. В конце выступления президент по приглашению вышел на сцену, где страстно поцеловал актрису», — передает аргентинское издание Parati.

После поцелуя со сцены театра он заявил, что Аргентина будет двигаться вперед, и прокричал: «Да здравствует свобода, черт возьми! Аргентина станет свободной!»

По словам очевидца откровенного поступка, президент совместно с актрисой после выступления отправились в отель «Провинциал», где остановился Милей.

Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. С самого начала он заявил, что аргентинцам стоит готовиться к непростым временам.