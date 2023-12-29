Британская разведка спрогнозировала потери России

Если так пойдет и дальше, то к концу 2024 года Россия лишится полумиллиона военнослужащих, утверждают в ведомстве.

В 2023 году средние ежедневные потери российской армии убитыми и ранеными выросли почти на 300 человек по сравнению с прошлым годом, сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков, рост ежедневных потерь говорит о деградации российских сил и их превращении в «массовую армию» более низкого качества после мобилизации в сентябре 2022 года. Уже сейчас воюющей стране понадобится 5-10 лет для восстановления когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений, говорится в сводке.

В начале декабря британская разведка заявляла, что общие потери российских сил составляют от 290 тысяч до 350 тысяч человек. В частности, по ее данным, войска Минобороны лишились от 180 тысяч до 240 тысяч военнослужащих ранеными и около 50 тысяч убитыми. Наемники ЧВК «Вагнер» потеряли около 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

В середине декабря разведка США оценила потери России в войне с Украиной в 315 тысяч солдат убитыми и ранеными. Это около 87% личного состава, который Минобороны собрало для вторжения в феврале 2022 года. В Вашингтоне, как и в Лондоне, заявили, что мобилизация, на которую решился президент Владимир Путин из-за проблем на фронте, ухудшила качество армии.