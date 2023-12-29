Симоньян предложила Киркорову способ «искупить вину»

Она рассказала, что телеканалы записывали шоу месяц назад, и тогда «ничто, как говорится, не предвещало».

В развлекательных передачах на российских федеральных телеканалах не будет участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, сообщила в своем телеграм-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«В итоге Первому и «России 1» пришлось перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу. Не выпускать финал в эфир или переснять его было бы болезненно для участников конкурса. В итоге порезали, как могли. На ТНТ пересняли целый кусок кино», — написала она.

Симоньян предложила участникам вечеринки «искупить вину» деньгами, перечислив суммы российским военным на счет, который она также опубликовала.

Вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Ее устроила телеведущая Настя Ивлеева. Ее гостям, среди которых были многие звезды российского шоу-бизнеса, предложили соблюсти дресс-код almost naked («почти голый»).

Видеозаписи и фотографии вечеринки, попавшие в соцсети, спровоцировали скандал.