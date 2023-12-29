Армянский телеканал отказался показывать обращение Гарегина II
Общественное телевидение Армении отказалось транслировать в эфире новогоднее обращение католикоса всех армян Гарегина II.
В сообщении пресс-службы армянской церкви говорится, что «на протяжении всей истории независимости обращение святейшего патриарха традиционно транслировалось в эфире Общественного телевидения непосредственно перед обращением главы страны в новогоднюю ночь. В этом году в последнюю минуту Общественное телевидение без всякого повода сообщило, что новогоднее обращение… не будет транслироваться раньше полуночи, как это было традиционно принято. Вместо этого в вечернем выпуске «Вестей» было предложено озвучить обращение патриарха всех армян, что не было должным образом замечено Первопрестольным и отклонено».