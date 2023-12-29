Истребители Израиля бьют по «Хезболле»

Истребители израильских ВВС атаковали форпосты вооруженных формирований шиитской партии «Хезболла» на юге Ливана.

По данным телеканала Al Mayadeen, ракетные удары были нанесены по их базам и огневым точкам в окрестностях населенных пунктов Аита-эш-Шааб, Бинт-Джбейль, Бейт-Лиф, Марвахин и Марун-эр-Рас. Данных о потерях в рядах боевиков не приводится.

Ранее израильские беспилотники совершили рейды в небе над пограничными районами Алма-эш-Шааб и Эн-Накура, откуда велся обстрел израильской территории.

В сводке военно-информационной службы «Хезболлы» в Telegram-канале говорится, что ее боевики в течение суток выпустили несколько противотанковых управляемых ракет по позициям израильских войск. Из реактивных установок залпового огня были обстреляны израильские посты. Утверждается, что в рядах противника есть убитые и раненые.