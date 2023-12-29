Сразу три землетрясения в Турции

Сразу три землетрясения произошли в провинции Хаккари на юго-востоке Турции.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло в провинции Хаккари в 19:37 по местному времени (20:37 по бакинскому).

По данным управления, в 19:52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, уже в 20:06 - третье - магнитудой 4,5.

«В соответствующие подразделения… не поступало никаких сообщений о негативной ситуации. Группы приступили к работам по сканированию местности», - говорится в заявлении губернаторства в соцсети Х.