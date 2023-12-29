Главком Украины обратился к военным: «2024 год не будет легким»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем новогоднем видеообращении назвал «2023-й еще одним сверхсложным годом борьбы за свою землю и свободу».

Главком благодарит украинских военных «за стойкость и самоотверженность величественному делу - защищать Украину. Склоняю голову перед украинскими воинами, которые погибли в боях за Родину».

Залужный считает, что «2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается».

Он выразил уверенность, что народ Украины с достоинством пройдет «все испытания и шаг за шагом» приблизит победу.