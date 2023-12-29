Токаев пообещал Казахстану «диктатуру закона»

Казахстан в новом 2024 году примет комплексные меры по утверждению «диктатуры закона и порядка», заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в новогоднем поздравлении.

«В новом году мы продолжим системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа. Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка», — цитируют казахстанские СМИ главу государства.

Токаев отметил, что в 2023 году в рамках политики обеспечения верховенства закона в Казахстане приняли «конкретные меры в этом направлении». В частности, власти продолжают работу «по возврату незаконно приобретенных экономических активов». «Возвращенные в казну средства уже идут на благо народа, к примеру, на строительство школ», - заявил Токаев.

По его словам, 2023 год для Казахстана был отмечен «впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями». Токаев отметил, что в республике «твердо встали на путь созидания справедливого Казахстана — государства равных возможностей».