Ильхам Алиев анонсирует военные расходы: «Еще один миллиард»

Азербайджан значительно усилил армию, возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставлены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов. Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что в следующем году значительно возрастет местное производство военного назначения, глава государства подчеркнул: «В будущем году как государственный, так и частный сектор вложат в производство продукции военного назначения по меньшей мере один миллиард манатов. Таким образом, мы не только обеспечим себя основными средствами, Азербайджан станет очень серьезной страной в мировом масштабе, объем и количество нашей продукции военного назначения значительно возрастут».