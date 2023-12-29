Ильхам Алиев заявил, что предупредил Запад, который стоит за Арменией

Конечно, мы не могли смириться с этой ситуацией. Мы неоднократно предупреждали руководство Армении и стоящие за ней западные страны, что эта ситуация не может продолжаться. Либо сепаратистский режим должен самораспуститься, армия Армении должна быть выведена с нашей территории, либо же мы, применив силу, сами восстановим свой государственный суверенитет. К сожалению, на наши слова не обратили внимания. Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день и даже меньше антитеррористическая операция увенчалась полной победой азербайджанской армии. Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен, и это зло больше не может поднять голову на наших землях».

По словам главы государства, «на протяжении трех лет мы хотели решить это мирным путем. Мы считали, что руководство Армении, правильно проанализировав итоги Второй Карабах ской войны, извлечет для себя вывод. К сожалению, этого не произошло. За три года Армения не только не выполнила свои обязательства, а наоборот, подготовила и осуществила новые военные провокации против нас. Незаконно размещенная на наших землях 15-тысячная армия Армении не была выведена из Карабах а. Напротив, в Карабах были переброшены новое оружие, боеприпасы, военная техника, мины, и против нас был продолжен минный террор.

Когда в 2020 году завершилась Вторая Карабах ская война и наш флаг был поднят в Шуше и на других освобожденных территориях, все мы хорошо знали, что наше дело оставалось незавершенным. Азербайджан должен был полностью восстановить свой государственный суверенитет, и сделал это. Так сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Президент Алиев отметил, что «азербайджанская армия вновь продемонстрировала профессионализм, героизм, а наши солдаты и офицеры – самоотверженность. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Должен также отметить, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы на поле боя отомстили за наших солдат, офицеров и гражданских лиц, павших как во время Первой и Второй карабахских войн, так и во время антитеррористической операции, за жертв Ходжалинского геноцида.

А в апреле 2023 года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность. На Лачинском направлении границы между Азербайджаном и Арменией был установлен погранично-пропускной пункт, и с того дня территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена. Азербайджанский народ хорошо помнит, какой шум поднялся в мире, особенно в западных странах, стоящих за Арменией, странах, постоянно оказывающих им поддержку, против нас были выдвинуты необоснованные обвинения. Никакие обвинения, никакое давление не могло повлиять на нашу волю. Я и тогда говорил, что никто не может повлиять на нашу волю. Мы на правом пути. Мы сами взяли под контроль наши границы и никому не позволим верховодить на наших землях. Это наша земля, мы хозяева этой земли, и мы будем делать то, что считаем нужным в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права. И это тоже не стало уроком оккупантам, не стало уроком стоящим за ними антиазербайджанским силам. Поэтому проведенная в сентябре антитеррористическая операция была неизбежной, и мы ее провели, гордимся этим, испытываем чувство гордости. Каждый гражданин Азербайджана, каждый проживающий в мире азербайджанец по праву испытывает чувство гордости».

Алиев в своем обращении указал, что «Карабах и Восточный Зангезур превратились в большую строительную площадку. Мы заново отстраиваем свои города и села. В этом году на родные земли уже вернулись около 5 тысяч бывших переселенцев. В марте этого года – в канун праздника Новруз – в селе Талыш испытали праздничную радость, переселенцы возвратились в родные дома. В августе праздничная атмосфера царила в городе Физули и селе Забух. В этом году переселенцы вернулись в город Лачин в День независимости - 28 мая в Лачине был большой праздник. До этого, как вам известно, переселенцы вернулись в село Агалы, и, таким образом, в пяти населенных пунктах сейчас возродилась жизнь.

Должен также отметить, что в 2024 году в несколько населенных пунктов вернутся бывшие вынужденные переселенцы, беженцы. Я хочу сегодня сообщить им эту радостную весть и сказать, что в течение года будут полностью восстановлены и переданы в распоряжение бывших переселенцев села Кяркиджахан, Малыбейли и Туршсу. В то же время в течение года в свои дома вернутся и жители Ходжалы и Ханкенди.

Кроме этого, будут готовы принять бывших переселенцев еще несколько населенных пунктов. Мы хозяева этих земель, строим и созидаем. Мы – народ-строитель и созидатель».

Глава государства отметил, что «армяне за 30 лет разрушили наши земли, сравняли с землей все дома, исторические здания, мечети, совершили против нас геноцид, в то же время урбицид, экоцид. Наши реки были отравлены, наши леса вырублены. Все это было сделано армянским государством. К сожалению, за эти преступления они до сих пор не стали объектом осуждения на Западе.

Сегодня на Западе господствуют двойные стандарты. Азербайджанский народ хорошо знает это. В то же время он хорошо знает, что, несмотря на давление, на все угрозы, необоснованные обвинения, мы будем делать то, что считаем нужным. И впредь будем делать то, что делали раньше. И руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев».

«В этом году мы успешно вели свою политику в экономической сфере. Независимая экономика позволяет нам ни от кого не зависеть, не зависеть ни от каких международных финансовых институтов, и мы не зависим от них. Мы значительно усилили нашу армию, возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставлены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов. Должен также отметить, что в следующем году значительно возрастет местное производство военного назначения. В будущем году как государственный, так и частный сектор вложат в производство продукции военного назначения по меньшей мере один миллиард манатов. Таким образом, мы не только обеспечим себя основными средствами, Азербайджан станет очень серьезной страной в мировом масштабе, объем и количество нашей продукции военного назначения значительно возрастут», - сказал глава государства.

Президент Алиев также в своей речи отметил международный авторитет Азербайджана, который «растет день ото дня. В декабре все страны мира приняли единогласное решение о проведении в Азербайджане крупнейшей в мире международной конференции – в следующем году в Азербайджане будет проведена СОР29. Это большое уважение и симпатия, проявленные к нам мировой общественностью, в то же время высокая оценка нашего перехода на «зеленую» энергию. Переход на «зеленую» энергию является для нашей страны приоритетным вопросом, и в этом году в Азербайджане сдана в эксплуатацию крупнейшая в регионе станция возобновляемой электроэнергии – солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт уже полностью интегрирована в нашу энергетическую систему. На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в ближайшие несколько лет в Азербайджане будут созданы возобновляемые виды энергии - энергетические источники мощностью 10 тысяч мегаватт. Азербайджан и в этой сфере войдет в число мировых лидеров. Конечно, проведение в Азербайджане СОР29 – международной конференции, посвященной изменению климата, еще раз наглядно демонстрирует наши успехи в этой области».

Нынешний год в Азербайджане был объявлен «Годом Гейдара Алиева», напомнил президент Алиев.

«Столетие великого лидера было отмечено по всей стране. Я провел этот дорогой для меня день – день рождения отца в Шуше. Обратившись на центральной площади города Шуша к азербайджанскому народу, я высказал свои пожелания и отметил, что знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела. Считаю, что наш государственный флаг, поднятый мною 15 октября в Агдере, Аскеране, Ходжавенде, Ходжалы, Ханкенди, является знаком самого большого уважения к памяти великого лидера. Наш Парад Победы 8 ноября на центральной площади Ханкенди – знак нашего огромнейшего уважения к памяти великого лидера», - сказал глава государства.

«Сегодня азербайджанцы всего мира по праву гордятся независимым Азербайджаном. Сегодня азербайджанцы мира отмечают День солидарности азербайджанцев мира с совершенно новым настроением. Вот уже три года азербайджанцы мира, как и весь азербайджанский народ, живут с чистой совестью, с гордо поднятой головой.

Наша историческая Победа – Победа во Второй Карабахской войне, антитеррористическая операция, освобождение от оккупантов, падение сепаратистского режима по праву сплотили всех азербайджанцев, объединили их в единый кулак. «Железный кулак» стал символом летописи нашей Победы. Сегодня «Железный кулак» одновременно является символом нашего единства. И хочу заверить азербайджанский народ, азербайджанцев всего мира, что «Железный кулак» всегда будет на месте.

Дорогие братья и сестры, желаю вам здоровья и успехов. Желаю, чтобы 2024 год также был успешным для нашей страны и нашего народа. С праздником!»