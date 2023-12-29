На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Ильгара Зульфугарова в Баку.

Как сообщает МЧС, на место происшествия были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

В настоящее время идет тушение пожара.