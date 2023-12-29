В Баку пожар в первые минуты Нового года обновлено
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Ильгара Зульфугарова в Баку.
Как сообщает МЧС, на место происшествия были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС, соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.
В настоящее время идет тушение пожара.
* * * 00:57
В одной из квартир в жилом комплексе Хатаи Парк в Баку вспыхнул пожар, после того как фейерверк попал на балкон, сообщили местные СМИ.
Пожарные МЧС прибыли по указанному адресу.