Украина провожает год масштабной воздушной тревогой

Вечером в воскресенье в Винницкой области Украины были слышны звуки взрывов, сообщают местные СМИ.

Официальной информации по этом поводу пока нет.

Сейчас в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В регионах, где объявлена тревога, есть угроза появления ударных БПЛА, сообщили Воздушные силы Украины.

Это третья масштабная воздушная тревога в Украине за последний день 2023 года, связанная с тем, что в воздух поднялись российские боевые самолеты МиГ-31К, способные нести управляемые ракеты большой дальности.

Во время второй масштабной тревоги Воздушные силы предупреждали о пуске ракет «Кинжал», как сообщалось, в Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Силы обороны Юга сообщают в телеграме, что на боевое дежурство в Черном море вышли три российских корабля, несущих ракеты «Калибр». «Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок», - говорится в сообщении.