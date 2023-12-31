А Пашинян раскрыл свой приоритет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении назвал приоритетным поиск формул по урегулированию и углублению отношений с соседними странами.

По словам Пашиняна, которые приводят армянские СМИ, его долг как главы государства в том, что все его решения и действия должны основываться на государственных интересах Армении.

«Именно поэтому я считаю приоритетным поиск формул по урегулированию и углублению отношений с нашими соседями в нашем регионе и буду продолжать решительно идти по этому пути ради государства, ради будущего, ради потомков», — заявил Пашинян.

Премьер Армении также сказал, что «нужно все более комплексно и полнее понимать многие вещи, нам нужно на многое посмотреть и многое пересмотреть, чтобы необратимо понять, что родина – это государство».