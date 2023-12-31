Байден назвал восемь основных достижений 2023 года

Президент США Джо Байден перечислил восемь основных достижений своей администрации в 2023 году, среди которых - поддержка Украины и Израиля. Итоговый перечень опубликован в официальном аккаунте американского лидера в сети Х (ранее Twitter).

Отдельный раздел в списке достижений посвящен «укреплению демократии дома и за рубежом».

«Выступил в поддержку наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и во всем мире», — говорится в этом разделе.

В этом пункте Байден отметил и действия своей администрации против дискриминации, расизма и притеснений сообщества ЛГБТ+, а также мероприятия по защите избирательных прав.

Достижениями внутренней политики президент США назвал сдерживание инфляции и уменьшение повседневных расходов американских семей, в частности, в таких областях, как здравоохранение, аренда жилья, расходы на интернет и другое.

К достижениям своей администрации Байден отнес также меры, направленные на преодоление последствий изменения климата, стимулирование инвестиций в США, защиту репродуктивного здоровья, политику по ограничению вооруженного насилия, уменьшение расходов на высшее образование, а также утверждение высококвалифицированных судей.