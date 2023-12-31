Новогоднее обращение Зеленского: Украина стала сильнее

Глава украинского государства, в частности, отметил, что «676 дней назад на этом самом месте я обращался к вам, украинцы, и сообщал о начале полномасштабной войны. Мы не знали тогда, что ждет нас впереди. Многие не верили, что мы выдержим неделю. Мало кто верил, что выберем 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. А сегодня мы встречаем 2024 год».

По его словам, в течение этого года в Украине 6 тысяч раз звучали сигналы воздушной тревоги. «И каждую ночь, и каждый день работали наши силы ПВО, героически защищая небо Украины. Чтобы мы 6 тысяч раз могли услышать отбой. ... И сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак – подлых, безжалостных, массированных – в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся. Потому что тот, кто приносит на нашу землю ад, однажды увидит его из собственного окна», - сказал президент Зеленский.

Президент Зеленский в своем новогоднем обращении также призвал украинцев жить по правилу «или работаешь, или воюешь». Он поблагодарил всех украинцев, которые поставили свою жизнь на паузу, отложили все на потом, на «после победы». «И для этого сегодня мы должны жить по правилу: или ты работаешь, или ты воюешь. Потому что против нас самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба», - подчеркнул президент.