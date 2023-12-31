Проиранская армия наносит удары по Курдистану. В поисках базы Моссада

Иракский Курдистан становится частью конфликта вокруг сектора Газа.

Группировка «Исламское сопротивление Ирака», вышедшая в эти месяцы в авангард проиранского сопротивления иностранному присутствию в регионе, теперь подвергает комбинированным обстрелам столицу иракского Курдистана - Эрбиль под предлогом того, что там расположены «технические центры» Моссада.

Правительство Курдистана отрицает наличие каких бы то ни было израильских баз.

Экономические и военные связи Курдистана с израильской стороной никогда не были секретом и уже становились поводом для раскручивания спирали агрессии со стороны Ирана и лояльных ему парамилитарных формирований, но ситуация вокруг Газы только усиливает давление на курдский регион, пытающийся проявлять осторожность в оценке конфликта.