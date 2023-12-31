Россия снова наносит удары по украинским городам
Украина сообщает о взрывах и работе систем противовоздушной обороны в Одессе, а также в Днепре.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об очередном налете российских «шахедов», в частности, о группе беспилотников, которые движутся на Одесскую область с Черного моря; в нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.
По данным издания «Думская», в Одессе обломки попали в многоэтажку, в результате чего начался пожар.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил об одном погибшем. По его словам, в разных районах Одессы возникли пожары из-за попадания обломков сбитых дронов.
«К сожалению, есть попадания обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется. На месте работают все соответствующие службы», – написал он в телеграме.
Кроме этого, взрывы произошли ночью в городе Черкассы в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели".
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.