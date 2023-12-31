Россия снова наносит удары по украинским городам

Украина сообщает о взрывах и работе систем противовоздушной обороны в Одессе, а также в Днепре.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об очередном налете российских «шахедов», в частности, о группе беспилотников, которые движутся на Одесскую область с Черного моря; в нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

По данным издания «Думская», в Одессе обломки попали в многоэтажку, в результате чего начался пожар.