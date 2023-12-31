Ким Чен Ын обещает уничтожить Вашингтон и Сеул

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), соответствующее заявление он сделал на новогодней встрече с командирами Корейском народной армии.

Лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет "расцветом укрепления подготовки к войне".