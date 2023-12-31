В первые минуты 2024 года: ХАМАС бьет по городам Израиля

В первые минуты наступившего 2024 года движение ХАМАС запустило из сектора Газа более 20 ракет по территории Израиля. Как сообщает The Times of Israel, большинство ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол".

Издание указывает, что удар был нанесен по южным и центральным районам Израиля. Система оповещения населения о воздушной тревоге сработала в городах Реховот, Нес-Циона, Холон, Лод и Модиин, расположенных в центральных районах страны, а также на юге Израиля, в городах Ашдод и Сдерот.

Информации о пострадавших нет.