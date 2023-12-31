Акция протеста в Германии 1 января переросла в массовые беспорядки.

По данным Bild, к настоящему времени полиция задержала более 230 демонстрантов, есть пострадавшие. Люди вышли на улицы Берлина, Лейпцига, Золингена и других крупных городов. При попытке остановить шествие они начали закидывать полицейских камнями и петардами и устроили перестрелку фейерверками.

"В одном только Берлине уже было проведено более 200 арестов... В Лейпциге несколько человек пострадали от петард, среди них трое детей шести, девяти и 12 лет. Старший госпитализирован", - сообщает Bild.

В Берлине - десять человек, пострадавших при взрыве петард: госпитализированы с травматической ампутацией.

Кроме того, в берлинском районе Лихтенрад правоохранители обнаружили специальные фейерверки-пули, которые используются профессионалами для создания большого салюта. Предполагается, что они могли быть провезены контрабандой.