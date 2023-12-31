Индия займется изучением черных дыр

В Индии запустили в космос ракету-носитель со спутником XPoSat, предназначенным для изучения черных дыр. Об этом сообщила газета Hindustan Times 1 января.

«Индийская организация космических исследований (ISRO) в рамках своей первой космической миссии в 2024 году запустила спутник рентгеновского поляриметра XPoSat», — сказано в публикации. Спутник на орбиту доставит ракета-носитель PSLV-C58. Старт был осуществлен на космодроме Космического центра Сатиш Дхаван, расположенного на острове Шрихарикота.

«Благодаря этому спутнику Индия станет второй страной в мире после США, отправившей специализированную астрономическую обсерваторию для изучения черных дыр и нейтронных звезд в нашей галактике», — написано в материале.