Двойное убийство в новогоднюю ночь

31 декабря в прокуратуру поступила информация о смерти Намига Оруджева (1968 г.р.) и Рамиля Сафарова (1981 г.р.) в одном из объектов общественного питания, расположенном в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Ариф Бахарчиев (2001 г.р.) в ходе ссоры нанес ножевые ранения Н.Оруджеву и Р.Сафарову.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух лиц) УК Азербайджана. А.Бахарчиев задержан в качестве подозреваемого. Продолжается предварительное следствие.