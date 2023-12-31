Какая роль уготована Тони Блэру?

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может стать посредником между Израилем и умеренными арабскими государствами в урегулировании конфликта и составить план обустройства Газы после завершения конфликта, сообщил израильский 12-й телеканал.

Одну из встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром в военном кабинете Бени Ганцем он провел 31 декабря.

Телеканал также сообщил, что израильские политики попросили Блэра проверить готовность стран мира принять беженцев из сектора Газа, которые согласятся на добровольную депортацию.

Из окружения Тони Блэра передали, что сообщения о том, что Тони Блэр каким-то образом связан с программой "добровольной депортации" из Газы, не соответствуют действительности. В сообщении подчеркивается, что "эта тема не обсуждалась и Блэр не намерен ее обсуждать".