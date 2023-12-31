Израиль избавляется от резервистов

Военное командование Израиля заявило о проведении частичной демобилизации призванных резервистов. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Некоторые из резервистов вернутся к своим семьям и работе на этой неделе. Это существенно облегчит нагрузку на экономику и позволит собраться с силами для предстоящих мероприятий в следующем году, поскольку боевые действия будут продолжаться, и они еще потребуются», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Всего Израилем было мобилизовано более 300 тысяч резервистов.