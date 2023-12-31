Массовый марш солидарности с жителями сектора Газа и осуждением терроризма в первый день нового года начался в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал A-haber.

По его информации, акция началась после утренней молитвы (намаза): десятки тысяч жителей Стамбула и других городов страны с флагами Турции, Палестины и баннерами с осуждением действий Израиля в Газе выдвинулись от всемирно известных мечетей Айя-София, Султанахмет, Сулеймание и Новой мечети к Галатскому мосту у бухты Золотой Рог. Там организаторы марша намерены зачитать заявление в поддержку народа Палестины.

Организатором акции выступила "Платформа национальной воли", в которую входят свыше 300 турецких общественных и молодежных организаций. Одним из ее инициаторов является сын президента Турции Биляль Эрдоган, возглавляющий Турецкое объединение молодежных фондов. "Мы организуем марш и встречу века, чтобы передать первое послание в новом году всему миру из Турции и сказать "нет" резне в Газе", - сказал он.