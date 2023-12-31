Азербайджан стал председателем ГУАМ

Председательство в ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану. Соответствующее решение было принято на заседании организации 1 декабря 2023 года.

В ходе упомянутой встречи Совета национальных координаторов также были рассмотрены итоги председательства Украины в ГУАМ и приоритеты председательства Азербайджана. В течение последнего председательства Азербайджана в организации (2020 год) приоритетными направлениями были энергетическая безопасность, транспорт и торговый оборот.

ГУАМ создана 10 октября 1997 года. Азербайджан председательствовал в организации в 2007-2008, 2012, 2016 и 2020 годах.