Алиев поздравил президента Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Куба Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника этой страны - Дня свободы. Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба – Днем Освобождения.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию традиционно дружественных азербайджано-кубинских отношений. Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление межгосударственных связей, дальнейшее расширение нашего сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

Пользуясь этой приятной возможностью, также шлю Вам самые искренние поздравления с Новым 2024 годом, желаю дружественному народу Кубы постоянного благополучия и процветания», - говорится в поздравительном письме главы государства.