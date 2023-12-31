В Японии в префектуре Исикава, которая расположена на северо-западном побережье основного острова Хонсю, произошло землетрясение, передает TV Asahi.

Эпицентр землетрясения находился на полуострове Ното, очаг залегал на глубине в 10 км. Изначально магнитуду подземных толчков оценили в 7,4, позже оценку скорректировали до 6,1. По всему северо-западному побережью страны объявлена угроза цунами. Власти предупредили, что высота волн может достигать 5 м.

По данным Японского метеорологического агентства, цунами уже достигло побережья. В городе Вадзима в префектуре Исикава зафиксировали волны высотой более 1,2 м, в городе Тояма (центре одноименной префектуры) — 80 см, в Касивадзаки в префектуре Ниигата — 40 см.

Людей, проживающих в прибрежных районах или рядом с реками, попросили немедленно эвакуироваться. Из-за подземных толчков приостановили движение на трех линиях высокоскоростной железной дороги «Синкансэн».