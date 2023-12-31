Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 12:16

В Грузии сегодня актуальны два вопроса – один незначительный, скорее риторическое восклицание, которое не требует ответа. Надо лишь согласиться с ним или, наоборот, не согласиться. А вот второй - очень важный с сугубо практической точки зрения. Вопрос первый – «Как может куда-то вернуться тот, кто никуда не уходил?» Действительно, как? Но на самом деле это не вопрос, а констатация факта и своего отношения к нему. Вопрос второй – «Зачем это ему понадобилось, что он еще задумал?» И вот на него не помешало бы получить внятный ответ, но его нет…

Итак, неформальный правитель Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который два раза уходил из политики и один раз уже возвращался, выровнял баланс, теперь уже вернувшись во второй раз. В статусе почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта». Народ, конечно же, неплохо поерничал над этим решением, поскольку реально он никуда не уходил и продолжал править страной из своего стеклянного дворца. Понятно, что он не лез в конкретную рутину – не царское это дело, но генеральное направление, равно как и основные решения, контролировал вне всяких сомнений. Версия первая – мирская слава Однако ирония хороша первые 5 минут, а потом люди начинают искать ответ на вопрос – «Зачем это ему понадобилось?» И вот тут никакой ясности нет. Из всех возможных причин, которые могли бы сподвигнуть Бидзину Иванишвили на возвращение в ненавистную ему активную политику, ни одна не является достаточно весомой. Нет никаких более или менее общепринятых версий произошедшего, вокруг которых существовал бы хоть частичный общественный консенсус, что да, такое вполне могло иметь место. Зачем он вернулся во власть? Тщеславие возобладало? Захотелось почаще видеть себя на ТВ и упиваться своим величием? Нет, это не то. Бидзина Иванишвили, конечно, ценит пьянящее чувство власти и могущества, но вот внешние атрибуты ему неинтересны, более того, он любитель приватности, все время старался минимально светиться на экранах, а до прихода в грузинскую политику в 2011 году практически никто не знал, как он выглядит. Так что, несомненно, главный грузинский олигарх плотно сидит на игле власти, и готов биться до конца, чтобы ее не потерять, это однозначно. Однако мирская политическая слава ему неинтересна, поэтому данное объяснение не работает. Версия вторая – навести порядок Вторая версия – в его партии разброд и шатания, соответственно, ему придется самому наводить порядок в партии. Если это так, то это довольно странно, поскольку внешне никаких признаков какого-либо серьезного внутреннего противостояния в «Грузинской мечте» нет. Там сейчас собрались абсолютные соратники – беспринципные троечники, готовые оправдать любой каприз вождя.

Несомненно, Иванишвили критически нужен своей партии, так как все ее лидеры обязаны ему лично. Не будет его – не будет партии. Однако с управлением своей обслугой Бидзина вполне справлялся, находясь в тени, и для этого нет никакой нужды выходить на свет Божий. Версия третья – ради выборов Ну и, наконец, самая распространенная теория - парламентские выборы, которые состоятся осенью 2024 года. Якобы у партии низкий рейтинг и Иванишвили примчался на помощь своим воспитанникам. Чепуха полная. В 2024 году партия власти выборы выигрывает, и в этом сегодня мало кто сомневается. Произойдет это несмотря на низкий рейтинг правящей партии, так как оппозиция на сегодняшний день занята тотальным самоуничтожением. Если раздрай в оппозиции продолжится с нынешней динамикой, то вполне может статься, что осенью 2024 года оппозиционный избиратель может вообще не явиться на голосование, поскольку голосовать будет не за кого. Так что «Грузинская мечта» не нуждается в помощи и способна на данном этапе справиться с вызовами самостоятельно.

К тому же у Иванишвили никакого особенного доверия со стороны избирателей нет – все уже давно поняли, что предвыборные обещания были пустым трепом, и он не намерен дарить свои миллиарды глупым соотечественникам. У правящей партии есть свои категории избирателей, каждая из которых голосует за нее не из-за любви к Бидзине, а из своих корыстных соображений. Госслужащие – из страха потерять работу, грузинские традиционалисты, ватники и криминалы – потому, что точно знают – любая другая власть, кроме ГМ, закатает их в асфальт. Так что хоть его появление у руля власти официально и открыто, правящей партии ничего не прибавит и ничего не убавит. В Грузии уже давно все определились, за кого голосуют - за власть или оппозицию. Вопрос скорее в том, за какую из оппозиций, но это уже другая тема. Версия четвертая - экзотическая Есть совсем уж экзотические предположения, типа с Москвой достигнуто неформальное соглашение о разделе Абхазии, и он не хочет, чтобы слава объединителя страны досталась обслуге. Это тоже ерунда, так как надо совсем не знать российский имперский менталитет, чтобы не понимать – Москва никому ничего сама не уступит и дарить не будет, а уж тем более Грузии, которую и за страну-то никто не считает. Делиться чем-то можно с равными себе, а с какими-то там Грузиями – не царское дело. Но как бы то ни было, какая-то причина все же была. Не могла не быть. Какая? Версия пятая – похищение Грузии в Европу У меня есть предположение, в которое я и сам толком не верю, но озвучиваю его только потому, что лучше – никто пока ничего не придумал. Это всего лишь возможность в ряду тех, о которых было написано наверху. Не больше и не меньше. Итак, может быть, все дело в статусе кандидата в ЕС? Дело в том, что изначально Бидзина совершенно очевидно не верил в то, что у Грузии есть европейская перспектива. «Да ладно, какая Европа, зачем мы ей вообще нужны» - стандартный подход определенной категории населения.