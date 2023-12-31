Размещать депозиты станет выгоднее

В Азербайджане с 1 января вступают в силу новые правила по налогообложению банковских вкладов, сообщает Trend.

Так, при размещении местным банком и филиалом иностранного банка в Азербайджанской Республике депозита физических лиц в национальной валюте в каждом банке (филиале иностранного банка в Азербайджанской Республике) на срок 18 месяцев и более и выплате суммы депозита не ранее чем через 18 месяцев, полная часть начисленных процентных доходов освобождается от налогообложения сроком на 3 года.

Кроме того, в законодательство внесены изменения, связанные с освобождением от подоходного налога физических лиц части ежемесячного процентного дохода до 200 манатов, начисляемого по вкладам в национальной валюте в каждом банке.

В других случаях предполагается налогообложение банками процентных доходов у источника выплаты по ставке 10 процентов. Это будет относиться к процентным доходам как в национальной, так и в иностранной валюте.