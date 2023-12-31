Погода на завтра

2 января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 10-15 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 11-16 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 5-10 градусов тепла.