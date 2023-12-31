Армия Израиля частично выводит силы из Газы: чего достиг ЦАХАЛ

Армия Израиля выведет часть своих бригад из сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе, сообщает The Times of Israel.

В ведомстве заявили об освобождении пяти бригад от боевых действий в секторе Газа. Данное решение связано с получением военными ЦАХАЛ все большего контроля "на земле".

Военные Израиля выразили мнение, что война против ХАМАС, вероятно, будет продолжаться в 2024 году. ЦАХАЛ также подтвердил готовность к длительным боям, учитывая изменения в темпах проведения военных кампаний.