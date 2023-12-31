В Германии нашли решение нехватки военных в Украине

В Германии оппозиция предложила отправлять беженцев в Украину, чтобы восполнить потери. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, сейчас людей не хватает не только на фронте, но и в гражданской обороне и МЧС.

Отмечается, что Германия платит значительно больше денег беженцам, чем на обучение военных ВСУ. Так, уточнил автор, на выплату пособий для украинских беженцев выделено почти 3 млрд евро, а вся военная помощь Украине составила 5,4 млрд евро.

При этом, если сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин в общем числе беженцев составляла 7%, то к сентябрю 2023 года она выросла до 28%.